Moretti re delle zucche: a Sale Marasino vince con un esemplare da 861,5 kg

Assente il suo avversario più agguerrito e campione in carica Augusto Salvagni, e assente allo stesso modo anche il mantovano Matteo Tosoni – l'anno scorso secondo classificato – il pluricampione Sergio Moretti ha vinto per la quattordicesima volta la Sfida nazionale della zucca di Sale Marasino.
Il pollice verde di Cologne, detentore anche del record della manifestazione organizzata dal Club Maspiano e dal Comune con i 1.013 chili della zucca mastodontica portata sulla bilancia nel 2024, ha sbaragliato la concorrenza presentando uno zuccone di 861,5 chilogrammi, l'unico presente nel piazzale delle pesature capace di avvicinare la tonnellata di peso, come ci hanno abituato questi coltivatori negli ultimi anni, visto che l'anno scorso Salvagni aveva vinto con un esemplare di 738 chili.
Alle spalle di Moretti piazza d'onore per Matteo Maranza, che ha coltivato una cucurbitacea di 213 chili, certamente un gigante se si pensa alle zucche normali, ma di un altro livello rispetto ai vertici di questo genere di competizioni. D'altronde che quest'anno la griglia degli sfidanti non sarebbe stata molto folta si vociferava già da qualche settimana. Colpa delle bizzarrie del meteo, che a maggio con il forte caldo anomalo aveva reso difficile l'impollinazione delle zucche, e nelle settimane seguenti portando violente grandinate aveva ribaltato più di una serra di coltivazione e rovinato gli zucconi che vi stavano crescendo.