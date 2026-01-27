Olivi e vigneti: ecco il piano anti malattie di Montisola

Con i suoi oltre 15mila olivi, Monte Isola può ospitare sperimentazioni agronomiche concentrate perché i principi attivi si disperdono meno che sul territorio rivierasco. E, vista la disastrosa annata olivicola appena trascorsa, dove nessun olivicoltore, o pochissimi, è riuscito a produrre olio extravergine d’oliva per via di un massiccio attacco di parassiti, verrà realizzato un progetto di monitoraggio delle malattie dell’olivo e della vigna.

L’iniziativa

La presentazione delle attività sarà effettuata a cura dell’Aipol e del Comune venerdì alle 20.30 nella sede dell’ufficio turistico di Peschiera Maraglio. L’agronomo dell’Associazione interprovinciale degli olivicoltori, Paolo Zani, parlerà della stagione mostrando dati sulle quantità di olive e sulle malattie che hanno determinato risultati pessimi concentrandosi poi sulle cure che possono essere utilizzate per proteggere gli uliveti.

Leggi anche Nei vigneti bresciani arrivano i droni per combattere gli infestanti

L’azienda X Farm Tecnologies presenterà il progetto con modelli previsionali su funghi patogeni e insetti, la sensoristica per il monitoraggio dei parametri meteorologici, legati alla proliferazione dei parassiti per il miglioramento dell’olivicoltura.