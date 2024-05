Nei vigneti bresciani arrivano i droni per combattere gli infestanti

Valerio Pozzi

Fotocamere e sensori per individuare piante malate: alcuni esempi dalla nostra provincia

Un drone in un vigneto - © www.giornaledibrescia.it

Sono oggetti volanti ormai familiari, sono utilizzati già da anni in agricoltura per raccolta dati, osservazioni e monitoraggi in campo, ma la nuova sfida è impiegare questi mezzi tecnici per la difesa fitosanitaria in vigna. «I droni in agricoltura sono ampiamente adottati - spiega Simone Frusca tecnico di Coldiretti Brescia - per il monitoraggio colturale e per l’applicazione dei fertilizzanti e predatori, ma la legislazione attuale non prevede l’impiego nei trattamenti con prodotti fitosanita