A Montirone più servizi: medici di famiglia, pediatra e centro prelievi

Quattro anni fa, quando l’attuale Amministrazione comunale era entrata in carica, Montirone era senza medici di famiglia: gli storici «dottori» erano andati in pensione e la ricerca dei sostituti s’era rivelata più complicata del previsto. Risultato: quasi duemila persone senza medico, costrette a rivolgersi a Borgosatollo e Castenedolo. Oggi, infatti, quelle criticità sono solo un brutto ricordo: con due medici di base, una pediatra e la riattivazione del centro prelievi Montirone ha compiuto un passo decisivo nel rafforzamento dei servizi sanitari di prossimità.

Leggi anche Nel Bresciano ci sono 728 medici di base, ne servirebbero altri cento

«All’inizio del mandato amministrativo – ricorda il sindaco Filippo Spagnoli – eravamo in una situazione critica, senza medici di famiglia e senza centro prelievi. Oggi abbiamo due medici di medicina generale (Vera Pattini e Andrea Campana), il centro prelievi e per la prima volta anche una pediatra: Barbara Morelli, che riceve lunedì e mercoledì dalle 15 alle 17».

Affitto zero

Il risultato «è frutto della scelta di azzerare il canone di locazione degli ambulatori medici, ma anche di un intenso lavoro di interlocuzione e promozione del territorio fatto di incontri con professionisti e istituzioni sanitarie. Abbiamo restituito ai cittadini servizi essenziali, garantendo continuità assistenziale, vicinanza e maggiore qualità della vita».

Leggi anche Telemedicina, consulenze a distanza e nuovi servizi sanitari per la Rsa

Soddisfazione anche da parte di Noemi Pegoiani, assessore al Welfare del Comune: «Il potenziamento dei servizi sanitari territoriali è una priorità assoluta: avere medici, una pediatra e il centro prelievi significa rispondere concretamente ai bisogni delle famiglie, degli anziani e delle persone più fragili».

Ora lo sguardo è rivolto al futuro. «La sfida non è finita perché abbiamo ancora un ambulatorio libero – chiude il sindaco –. L’obiettivo è chiaro: entro la fine del mandato, che scadrà nella primavera dell’anno prossimo, faremo tutto il possibile per occupare anche l’ultimo spazio, portando a Montirone ulteriori servizi sanitari e rafforzando ancora di più il presidio sul territorio».