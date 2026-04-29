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Montirone sogna di riattivare la ruota ad acqua di Palazzo Lechi

Il Comune tenta di recuperare la noria, la macchina settecentesca che azionava le fontane dei giardini dell’antica dimora dei conti
Gianantonio Frosio
La grande e antica noria - © www.giornaledibrescia.it
La grande e antica noria - © www.giornaledibrescia.it

«Era l’unica cosa che non avevamo ancora chiesto». Nel lasciarsi sfuggire questa iperbole, il sindaco Filippo Spagnoli sorride: una smorfia che tradisce la malcelata speranza di ottenere soddisfazione, ma anche sincera gratitudine, perché fino ad ora, quando ha bussato, la porta si è sempre aperta. Comunque il dado è tratto: Spagnoli ha chiesto alla famiglia dei conti Lechi, che ne è proprietaria, la maestosa, splendida e monumentale noria che, in centro al paese, presidia la roggia Molinara. Vorrebbe recuperarla e valorizzarla, ma non può perché appartiene ai conti.

Il sindaco non mira alla proprietà. Cioè: se arrivasse non opporrebbe un netto rifiuto. Più realisticamente Spagnoli spera nel permesso di restaurare e riattivare la noria, così da rianimare un vecchio e glorioso reperto, da troppi anni inutilizzato.

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