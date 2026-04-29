Montirone sogna di riattivare la ruota ad acqua di Palazzo Lechi

«Era l’unica cosa che non avevamo ancora chiesto». Nel lasciarsi sfuggire questa iperbole, il sindaco Filippo Spagnoli sorride: una smorfia che tradisce la malcelata speranza di ottenere soddisfazione, ma anche sincera gratitudine, perché fino ad ora, quando ha bussato, la porta si è sempre aperta. Comunque il dado è tratto: Spagnoli ha chiesto alla famiglia dei conti Lechi, che ne è proprietaria, la maestosa, splendida e monumentale noria che, in centro al paese, presidia la roggia Molinara. Vorrebbe recuperarla e valorizzarla, ma non può perché appartiene ai conti.