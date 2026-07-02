Montichiari, vespe al parco della Pieve: c’è il divieto d’ingresso

«Vietato entrare nel parco della Pieve di San Pancrazio: è infestato da nidi di vespe di terra», a farlo sapere con urgenza e massima divulgazione è il sindaco di Montichiari Marco Togni.
In giornata verrà emanata l'ordinanza e sarà apposta la segnaletica per vietare l'ingresso all'area. La ditta specializzata, incaricata con urgenza dal Comune, ha effettuato un sopralluogo accertando la presenza dei nidi di vespe e raccomandando di evitare l'utilizzo del parco: «Domani mattina, ossia venerdì 3 luglio, la ditta interverrà con il trattamento», ha informato il sindaco.
È stato modificato anche il progamma di un evento previsto stasera (giovedì 2 luglio) in Pieve che è stato spostato in Duomo: «A causa dell'invasione di vespe di terra il parco della Pieve non è accessibile e il concerto della Rassegna Corale Internazionale previsto stasera alle 21 si terrà nel Duomo di S. Maria Assunta», ha informato il Comune, ribadendo il divieto di accedere al parco.