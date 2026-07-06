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Montichiari, spaccata all’OroCash di via Mantova: ladri via senza refurtiva

I malviventi hanno utilizzato un'autovettura come ariete per sfondare la vetrata dell'attività
Giulia Bonardi
L'OroCash di Montichiari - © www.giornaledibrescia.it
L'OroCash di Montichiari - © www.giornaledibrescia.it

Spaccata nella notte tra il 5 e il 6 luglio al punto OroCash di via Mantova a Montichiari. I malviventi hanno utilizzato una Panda rubata come ariete per sfondare la vetrata dell'attività e introdursi all'interno del negozio, che si trova su una delle vie principali della cittadina.

Al momento sono in corso le indagini dei Carabinieri per ricostruire l'accaduto, ma risulta che i ladri non siano riusciti a rubare nulla. Hanno usato l'utilitaria per procurarsi un varco attraverso il quale accedere agli spazi dell'attività. Tuttavia i proprietari, seguendo le indicazioni che sono state imposte dal questore, già da tempo, avevano riposto tutti i preziosi all'interno di una cassaforte ben munita.

L’impianto di sicurezza

Inutili dunque i tentativi dei ladri di attaccare l'impianto di sicurezza e la cassaforte: l'acciaio cementato e antitaglio ha retto ai tentativi di scardinare lo sportello e di effrazione delle serrature, così che i malviventi sono stati costretti alla fuga. La Panda è stata ovviamente abbandonata sul posto.

I Carabinieri della locale stazione guidati dal maresciallo Alfonso Gentile, sarebbero già sulle tracce dei malviventi, individuati presumibilmente attraverso le immagini fornite dai sistemi di videosorveglianza della zona.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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