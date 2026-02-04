Montichiari, scipparono la collana a un’anziana: condannati a 4 anni

Era stata scippata fuori casa e in poche ore gli agenti della Polizia locale avevano rintracciato i due delinquenti che le avevano strappato il collier d’oro, ricordo del marito defunto. Oggi, mercoledì, a distanza di poco più di un anno, al termine del dibattimento davanti al giudice della Seconda sezione penale del Tribunale di Brescia, sono stati condannati a quattro anni di reclusione senza sospensione condizionale della pena. Si tratta di un uomo di 62 anni, domiciliato a Desenzano, e un 29enne di Modena.

L’episodio

Il fatto era successo a ottobre del 2024 a Montichiari: vittima una donna anziana, che era finita nel mirino dei due ladri proprio a pochi metri dalla propria casa. Uno dei due si era avvicinato alla donna, strappandole la collana che portava al collo. L’attività investigativa, svolta mediante la visione delle immagini di videosorveglianza e dei varchi di lettura targhe presenti sul territorio, aveva permesso di individuare gli autori del fatto che erano stati denunciati per furto con strappo in concorso. Gli agenti della Polizia locale erano riusciti a recuperare la collana d'oro.