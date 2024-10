Anziana scippata a Montichiari: recuperata la collana d’oro

Anziana scippata fuori casa: gli agenti della Polizia locale in poche ore rintracciano i ladri e riconsegnano il collier d'oro rubato alla donna. È successo a Montichiari, dove la signora è stata derubata mentre puliva il marciapiede fuori dalla sua abitazione.

Uno dei due si è avvicinato all'anziana, strappandole la collana che portava al collo: per lei è stato un doppio colpo, visto che il monile era il ricordo del marito defunto. L’attività investigativa, svolta mediante la visione delle immagini di videosorveglianza e dei varchi di lettura targhe presenti sul territorio, ha permesso, nel giro di poche ore, di individuare gli autori del fatto: si tratta di due pluripregiudicati, che sono stati denunciati per furto con strappo in concorso.

Il tempestivo intervento dell’Autorità giudiziaria ha consentito agli agenti della Locale di eseguire due decreti di perquisizione, tra Modena e Desenzano del Garda. Ed è proprio a seguito di questa attività che i poliziotti sono riusciti a recuperare la collana d'oro.