L’amato Monte Orfano: indagine sulla collina

Un riferimento della Franciacorta, diventato in poco tempo un simbolo di questa zona grazie alla collocazione strategica. Quattro paesi lo circondano e donano un valore identitario
Il Monte Orfano irrompe in una zona pianeggiante
Il Monte Orfano è stato da sempre un riferimento della Franciacorta. Fonte di approvvigionamento per la popolazione locale, terra di coltivazione della vigna, luogo di fortificazioni, abitazioni ed edifici religiosi.

Punto di riferimento

La sua non è solo una collocazione strategica ma anche un punto visuale verso il quale gli stessi abitanti si riconoscono. Il Monte Orfano è d’altronde l’unica pausa alla pianura, riconoscibilissimo e in breve è diventato uno dei simboli di questa zona, proprio per la sua particolare conformazione e per la presenza isolata. È un landmark, come scrive Chiara Marchetti nella tesi di master «Il Monte Orfano: un’indagine esplorativa sull’identità e l’attaccamento al luogo di un monte simbolo della Franciacorta».

Quattro paesi in particolare – Cologne, Coccaglio, Erbusco e Rovato – circondano il monte e lo guardano, e la stessa vista influisce sull’attaccamento e sull’identità dei luoghi. Questo vale soprattutto in Franciacorta, che ha un buon grado di valore identitario: a Cologne il monte appare quasi come il decoro del paese, a Coccaglio pare inglobato nel tessuto urbano, a Erbusco la sua percezione è intermittente a seconda delle zone e delle frazioni, a Rovato il monte mostra la sua parte più dolce e offre alla comunità il verde dei suoi boschi. La presenza del Monte Orfano è costante e assicura l’inscape (la qualità essenziale, intrinseca) del territorio.

Non è casuale che qui ci sia una sviluppata correlazione tra identità di luogo e attaccamento al luogo, anche grazie alla cultura enologica della zona. I beni culturali materiali e immateriali, d’altronde, permettono agli abitanti della Franciacorta di identificarsi, di riconoscersi e anche di scoprirsi. Per la psicologia ambientale il luogo consolida l’interazione tra uomo e ambiente, tenendo conto dell’interazione di tre componenti proprie di qualsiasi assetto ambientale-umano: gli attributi fisici, le attività svolte dalle persone all’interno di esso e le rappresentazioni cognitive derivanti dalla stessa relazione.

inserto Franciacorta SebinoMonte OrfanoFranciacorta
  3. Ricarica la pagina se necessario