Monte Maddalena, 3 sentieri chiusi fino al 19 aprile per lavori forestali

Tre dei percorsi più frequentati del Monte Maddalena resteranno chiusi fino a domenica 19 aprile per consentire lo svolgimento di un importante intervento forestale avviato a gennaio 2026.

Il cantiere interessa un’area di circa dieci ettari e prevede operazioni di esbosco e messa in sicurezza del patrimonio boschivo. Sono coinvolti il sentiero 3V, il sentiero della Resistenza e l’ex 310 in località Monte Denno, per i quali è stato disposto il divieto di accesso.

Il cantiere

Nonostante la segnaletica e le interdizioni, l’Associazione fondiaria Monte Maddalena segnala numerosi accessi non autorizzati da parte di cittadini, sportivi ed escursionisti, sia a piedi che in bicicletta. Una situazione particolarmente rischiosa, vista la presenza di mezzi e attrezzature in funzione, come i sistemi di esbosco con cavi traenti e la movimentazione del legname.

Il cantiere, inoltre, è in continua evoluzione: alla conclusione di un primo lotto seguirà un secondo intervento contiguo, che potrebbe comportare una proroga delle ordinanze attualmente in vigore.

Per garantire la sicurezza è stata rafforzata l’attività di controllo grazie alla presenza quotidiana delle Guardie ecologiche volontarie della Provincia di Brescia, dotate di potere sanzionatorio. Le violazioni possono comportare multe da 80 a 500 euro.

Rischi

«Invitiamo tutti a non oltrepassare le aree interdette e a rispettare i divieti – sottolinea il presidente dell’Associazione, Giovanni Bossoni Ambrosione – perché il rischio è reale: si tratta di cantieri attivi, con lavorazioni in corso e movimentazione di materiali non compatibili con la presenza di persone non autorizzate».

Sulla stessa linea anche l’assessora all’Ambiente del Comune di Brescia, Camilla Bianchi: «Questi interventi sono fondamentali per la gestione e la sicurezza del patrimonio forestale, ma richiedono responsabilità da parte di tutti. Il rispetto delle regole è indispensabile per lavorare in sicurezza e restituire alla comunità sentieri più sicuri».

Massima attenzione

Il periodo primaverile, inoltre, coincide con un aumento significativo della frequentazione della Maddalena, anche in vista di eventi sportivi come la Granfondo Mtb del 19 aprile. Da qui l’appello alla massima attenzione, evitando comportamenti imprudenti che possano mettere a rischio cittadini e operatori.

L’Associazione Fondiaria Monte Maddalena, nata nel 2023, riunisce soggetti pubblici e privati per la gestione sostenibile dei boschi cittadini. L’obiettivo è contrastare l’abbandono delle aree forestali e migliorare sicurezza, accessibilità e resilienza ambientale, anche in risposta ai cambiamenti climatici.