Montagna, festival e tornei: in estate a Collio non ci si annoia

Si aprirà nel fine settimana con le iniziative per il 100esimo anniversario degli alpini di San Colombano e terminerà a fine settembre con la premiazione del concorso fotografico «I am Corna Blacca» promosso dal Cai.

È il ricchissimo palinsesto dell’estate di Collio legato al «Festival della montagna bresciana» e presentato ieri in Comunità montana alla presenza del presidente dell’ente comprensoriale, Gianmaria Giraudini, dell’assessora al Turismo, Antonella Montini e della sindaca di Collio, Mirella Zanini.

Dopo i saluti istituzionali ha preso la parola Rosaria Paterlini, presidente della Pro loco di Collio, che si occupa di organizzare il fitto calendario delle iniziative in sinergia con le associazioni e gli operatori del territorio.

La «Camminata alpina» di domani e la «100 passi di gusto» di domenica introdurranno un luglio impegnativo tra serate musicali, iniziative di carattere culturale e sportivo, con il gruppo Quad che il 13 e 14 organizza svariati appuntamenti in località Trampolino.

Sabato 20 inizierà il Torneo dell’amicizia in memoria di Luca Gerardini e il giorno successivo, domenica 21, torna l’atteso appuntamento con la camminata di solidarietà «Perché vivere è un compito urgente», che ha l’obiettivo di raccogliere fondi per l’Oncologia del Civile e alla quale dovrebbe prendere parte anche l’assessora regionale Barbara Mazzali.

«Cammineremo per coloro che hanno a che fare con l’ospedale per ricevere delle cure ma anche per i medici che sono impegnati nella ricerca - sottolinea l’organizzatrice della manifestazione Margherita Pernini -, per far sì che quest’ultima possa fare passi da gigante».

Tra le novità estive di quest’anno ci sono il corso di lavorazione del legno promosso in tre giornate e l’apertura di un giardino privato all’interno del quale sarà possibile partecipare a momenti quali yoga con aperitivo e pomeriggi dedicati alla lettura.

L’elenco completo degli appuntamenti dell’estate è consultabile sui siti istituzionali e sulle pagine social degli enti promotori e della Pro loco di Collio.