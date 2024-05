Il senso di Collio per gli alpini

Senza di loro sarebbe un paese più povero: là dove c’è bisogno, le Penne nere sono le prime ad arrivare

Alpini (foto simbolica) - © www.giornaledibrescia.it

Collio è un piccolo comune dell’Alta Valtrompia di circa 2mila abitanti. La sezione locale dell’Ana conta un centinaio di iscritti. Collio, senza i suoi alpini, sarebbe un paese più povero: gli anziani sarebbero più soli, i bambini più insicuri nell’andare a scuola, non avrebbe supporto nelle feste patronali, né assistenza durante gli eventi calamitosi. Là dove c’è bisogno, gli alpini sono i primi ad arrivare. Vale per Collio, così come per migliaia di comuni italiani, soprattutto quelli più pic