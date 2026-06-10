Monno, scontro tra due veicoli sulla Ss42: una donna in ospedale

Ennesimo incidente sulla Ss42 in Valcamonica, questa volta è successo a Monno, poco dopo le 14 di oggi, mercoledì 10 giugno. Fortunatamente non ci sono state conseguenze particolarmente gravi, ma l’impatto tra i due veicoli è stato molto violento.
Stando alle prime ricostruzioni – sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Breno –, la conducente dell’auto, una Fiat 500, stava scendendo, quando in uscita della curva – a causa dell’asfalto bagnato – avrebbe invaso la corsia opposta, andando a sbattere contro il furgone di una ditta che stava, invece, salendo. Sul posto, oltre al personale del 118 sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Vezza d’Oglio.
I veicoli hanno riportato danni ingenti, mentre le persone a bordo dei due mezzi se la sono cavata. La donna, 25 anni, è stata trasportata in ospedale a Esine.