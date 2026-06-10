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Monno, scontro tra due veicoli sulla Ss42: una donna in ospedale

Ennesimo incidente sulla statale in Valcamonica: una Fiat 500 è finita contro un furgone di una ditta
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

La 500 distrutta dopo essere finita contro il furgone
La 500 distrutta dopo essere finita contro il furgone

Ennesimo incidente sulla Ss42 in Valcamonica, questa volta è successo a Monno, poco dopo le 14 di oggi, mercoledì 10 giugno. Fortunatamente non ci sono state conseguenze particolarmente gravi, ma l’impatto tra i due veicoli è stato molto violento.

Il furgone dopo l'impatto
Il furgone dopo l'impatto

Stando alle prime ricostruzioni – sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Breno –, la conducente dell’auto, una Fiat 500, stava scendendo, quando in uscita della curva – a causa dell’asfalto bagnato – avrebbe invaso la corsia opposta, andando a sbattere contro il furgone di una ditta che stava, invece, salendo. Sul posto, oltre al personale del 118 sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Vezza d’Oglio.

I veicoli hanno riportato danni ingenti, mentre le persone a bordo dei due mezzi se la sono cavata. La donna, 25 anni, è stata trasportata in ospedale a Esine. 

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