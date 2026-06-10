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Vezza d’Oglio: scivola sull’asfalto bagnato e cade, un'auto lo travolge

L’uomo di 61 anni, trasportato in elicottero al Civile, era appena uscito di casa e stava per salire sul suo furgone per andare a lavorare. Il conducente dell’automobile non è riuscito ad evitarlo
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

Un operaio di 61 anni di Vezza d’Oglio è stato investito questa mattina poco prima delle 6 sulla statale 42. L’uomo era uscito di casa per salire sul suo furgone e andare a lavorare, ma è scivolato ed è caduto sulla strada, proprio mentre sopraggiungeva l’auto guidata da un 35enne che, anche a causa dell’asfalto bagnato, non è riuscito ad evitarlo e lo ha travolto.

L’operaio è sempre rimasto cosciente, ma ha riportato diversi traumi e per questo è stato trasferito in elicottero al Civile. Solo nel corso della giornata si potrà avere una prognosi per le ferite riportate dall’uomo investito.

Sul posto per i rilievi i Carabinieri di Breno.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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incidenteinvestitoasfalto bagnatoVezza d'Oglio
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