Vezza d’Oglio: scivola sull’asfalto bagnato e cade, un'auto lo travolge

L’uomo di 61 anni, trasportato in elicottero al Civile, era appena uscito di casa e stava per salire sul suo furgone per andare a lavorare. Il conducente dell’automobile non è riuscito ad evitarlo

Paolo Bertoli Giornalista 10 giugno 2026 1 ' di lettura

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