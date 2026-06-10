Vezza d’Oglio: scivola sull’asfalto bagnato e cade, un'auto lo travolge

Un operaio di 61 anni di Vezza d’Oglio è stato investito questa mattina poco prima delle 6 sulla statale 42. L’uomo era uscito di casa per salire sul suo furgone e andare a lavorare, ma è scivolato ed è caduto sulla strada, proprio mentre sopraggiungeva l’auto guidata da un 35enne che, anche a causa dell’asfalto bagnato, non è riuscito ad evitarlo e lo ha travolto.
L’operaio è sempre rimasto cosciente, ma ha riportato diversi traumi e per questo è stato trasferito in elicottero al Civile. Solo nel corso della giornata si potrà avere una prognosi per le ferite riportate dall’uomo investito.
Sul posto per i rilievi i Carabinieri di Breno.