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Domani a Moniga l’addio a Sara Stefini, morta pochi giorni dopo le nozze

La 45enne è deceduta mercoledì per un malore improvviso, il 12 settembre si era sposata a Polpenazze. I funerali alle 15 nella chiesa parrocchiale
Alice Scalfi
Sara Stefini
Sara Stefini

Si celebreranno domani, lunedì 21 settembre, alle 15 nella chiesa parrocchiale di Moniga i funerali di Sara Stefini, la 45enne morta dopo un malore improvviso pochi giorni dopo il matrimonio. Viveva in paese con Davide Martina: il 12 settembre la coppia aveva celebrato le nozze con rito civile a Polpenazze.

La tragedia

Bresciana di origine, Sara aveva studiato Lingue orientali a Venezia e trascorso molti anni all’estero. Aveva lavorato nel settore dell’abbigliamento in Cina e vissuto anche in Turchia e a Capo Verde. Poi il ritorno in Italia e la vita a Moniga con Davide. Il malore l’ha colpita nella serata di mercoledì 16 settembre, nella loro casa. Il marito ha chiamato subito i soccorsi, ma nonostante il trasferimento alla Poliambulanza di Brescia, Sara è morta quella stessa sera.
Oltre al marito, la piangono i genitori Vincenzo e Carla e i familiari. La salma riposa nella sala del commiato Valtenesi Pedrotti di Manerba, in via Rovaroli di Sotto 87, aperta alle visite dalle 9 alle 19. Oggi, domenica 20 settembre, alle 18 si terrà la veglia di preghiera. Dopo il funerale è previsto il trasferimento al tempio crematorio di Sant’Eufemia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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