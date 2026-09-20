Domani a Moniga l’addio a Sara Stefini, morta pochi giorni dopo le nozze

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

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La 45enne è deceduta mercoledì per un malore improvviso, il 12 settembre si era sposata a Polpenazze. I funerali alle 15 nella chiesa parrocchiale

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali