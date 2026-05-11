Lavatoio, la Pro loco ha un progetto per il recupero

In un quartiere caratterizzato dall’acqua, per la presenza di canali, torrenti e sorgenti naturali, non potevano mancare i lavatoi. Un tempo erano sette, oggi ne sono rimasti tre: in via Sguassa, via Ambaraga e via Maternini.

A quest’ultimo è rivolta l’attenzione della Pro Loco di Mompiano, impegnata da qualche anno – come racconta la presidente Marina Rossi – nella riqualificazione del patrimonio culturale del territorio: «Nel 2021 abbiamo ultimato il restauro della Disciplina di San Cristoforo e del suo importante ciclo di affreschi. In seguito abbiamo restaurato la cappella del cimitero, che risale al primo trentennio del Novecento. Il nuovo obiettivo, ora, è il recupero del lavatoio».