I 40 anni della Pro loco di Mompiano: il racconto a «In Piazza con Noi»

Wilda Nervi
La giornata in piazzale Kossuth ha raccontato l’impegno delle associazioni, il valore del volontariato e i progetti culturali che fanno della zona una comunità solidale
«In Piazza con Noi» da Mompiano (puntata 337)
Domenica 14 dicembre Mompiano ha celebrato insieme a «In Piazza con Noi», davanti alle telecamere di Teletutto, una festa nella festa dove sono state riaffermate emozione, entusiasmo e volontà che hanno fatto della Pro loco una eccellenza tutta bresciana.

Un cammino che ha portato agli onori ancora una volta il cuore straordinario che pulsa nella comunità con le sue consorelle, associazioni di volontariato e i tesori monumentali e ambientali in questa zona a nord di Brescia, un tempo addirittura Comune con tanto di sindaco.

Storia e identità

Essere cuore che batte, nucleo pulsante, perno e bussola di un quartiere e della comunità che ogni giorno lo abita, lo vive e lo ama. È con queste invidiabili credenziali che la Pro Loco ha radunato in piazzale Kossuth tutti i volontari di Mompiano che fanno rete, sottolineando i propri quant’anni di attività, con la sapiente regia di Teletutto e i conduttori di «In Piazza con Noi» Marco Recalcati, Elisabetta Del Medico e Giorgio Zanetti.

È stata una grande parata di impegno, responsabilità e allegria, che ha dato senso alla giornata ricca di sole e partecipazione. A cominciare dalle cornamuse e dal coro di Inzino che ha aperto le danze, per cedere il passo alla presidente della Pro loco, Marina Rossi, che ha saputo collegare in un unico, grande gruppo tutte le associazioni del quartiere diventate modello di relazioni.

«L’obiettivo resta essere vicini alla nostra gente, manifestandone i punti di forza senza temere di esplorarne le criticità, garantendo però il piglio costruttivo, come è nel nostro stile» ha sottolineato Marina Rossi che ricopre la carica di presidente dopo la nascita, durante la grande nevicata del 1985, di quella che per un po’ venne definita associazione dei commercianti di Mompiano.

Presente anche la sindaca Laura Castelletti - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
Presente anche la sindaca Laura Castelletti - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Negli anni, Pro Loco si è, infatti, particolarmente contraddistinta per la sua capacità di generare relazioni con le realtà bresciane di ogni tipologia, promuovendone con impegno il coordinamento e la cooperazione e creando importanti sinergie.

Servizi del territorio

È stato un lungo «cahier de louanges» quello che si è sfogliato per raccontare tutti i servizi di Mompiano: Bimbo chiama Bimbo; Gli Alberi di vita; il Gruppo di camminatori che conta ben seicento soci che ogni settimana affrontano l’attività fisica tra le colline e il verde; agli Alpini che sono sempre a disposizione della popolazione; la Protezione civile gruppo di alta professionalità per le necessità di carattere ambientale, come la Val Carobbio che conta 50 anni di vita e si occupa anche di incendi boschivi.

Il Gruppo Alpini di Mompiano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
Il Gruppo Alpini di Mompiano - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Il Moica, associazione fondata proprio nella nostra città; la scuola «Sorelle Agazzi» rappresentativa dell’eredità pedagogica bresciana; l’Associazione genitori delle scuole di Mompiano e Casa Trainini, l’autentica dimora dell’artista Vittorio Trainini che l’ha decorata facendone un museo che potrebbe essere preso in carico pubblicamente per renderlo più vivo ancora e fruibile a tutti. Una panoramica che i conduttori di Teletutto hanno saputo accompagnare per mano, svelandone le caratteristiche e le peculiarità.

Cultura e restauro

Negli ultimi anni, la Pro Loco Mompiano si è impegnata in progetti di restauro di beni culturali presenti sul territorio, organizzando contestualmente iniziative di fruizione delle bellezze anche attraverso la consulenza di esperti, coinvolti attivamente nello studio e nella ideazione di nuovi progetti.

L'esibizione coreografica in piazzale Kossuth - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
L'esibizione coreografica in piazzale Kossuth - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Così è rinata la Disciplina di San Cristoforo restaurata magistralmente nel ciclo di affreschi che risalgono addirittura al quindicesimo secolo ed oggi fruibile per appuntamenti di natura culturale. Insomma, una grande festa nel grande piazzale che l’ha ospitata, per sottolineare la solidarietà che non lascia questi luoghi bensì si rafforza.

Domenica 21 dicembre il clima natalizio sarà al centro di «In Piazza con Noi» in diretta, a partire dalle 11, nello scenario suggestivo del presepe vivente di Nuvolera.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
In Piazza con NoiPro Loco MompianoMompiano
