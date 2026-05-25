«Molestie in UniBs», il rettore: «Faremo tutte le verifiche necessarie»

«Inizio questo incontro con avvilimento e mortificazione . È stato un fine settimana molto impegnativo per i fatti che tutti voi conoscete . Posso assicurare a tutto il corpo accademico che saranno fatte tutte le verifiche necessarie e che saranno presi i provvedimenti che si renderanno opportuni».

Secondo quanto riportato dai due scritti anonimi, recapitati al rettore e ai vertici di UniBs, il docente da anni si rivolgerebbe a studenti e studentesse con linguaggio sessista e discriminatorio ed avrebbe creato un clima di pesante disagio nelle aule dei suoi corsi. Il rettore, interpellato nel fine settimana, ha assicurato tutte le verifiche del caso, nell’interesse degli studenti e delle studentesse e del loro benessere.