«Molestie in UniBs», il rettore: «Faremo tutte le verifiche necessarie»

«Inizio questo incontro con avvilimento e mortificazione. È stato un fine settimana molto impegnativo per i fatti che tutti voi conoscete. Posso assicurare a tutto il corpo accademico che saranno fatte tutte le verifiche necessarie e che saranno presi i provvedimenti che si renderanno opportuni».
Ha iniziato così la sua relazione di metà mandato del piano strategico dell’Università degli Studi di Brescia il rettore Francesco Castelli. Il numero uno dell’Ateneo si riferisce alle recenti denunce di alcuni studenti contro un professore che hanno scosso il mondo universitario bresciano.
Secondo quanto riportato dai due scritti anonimi, recapitati al rettore e ai vertici di UniBs, il docente da anni si rivolgerebbe a studenti e studentesse con linguaggio sessista e discriminatorio ed avrebbe creato un clima di pesante disagio nelle aule dei suoi corsi. Il rettore, interpellato nel fine settimana, ha assicurato tutte le verifiche del caso, nell’interesse degli studenti e delle studentesse e del loro benessere.