Modifiche alla Metro per lavori alle barriere fonoassorbenti a Sanpolino

Dal 9 giugno al 7 agosto nei giorni feriali e tra le 7 e le 18, la metropolitana sarà attiva soltanto nella tratta Prealpino–Poliambulanza: creata una tratta bus sostitutiva, la linea 20. Sabato e domenica circolazione regolare

05 giugno 2026 2 ' di lettura

La metro a Sanpolino - © www.giornaledibrescia.it Entra nella fase operativa finale l’intervento per la realizzazione delle barriere fonoassorbenti lungo la tratta sopraelevata della metropolitana, in corrispondenza della stazione Sanpolino. I lavori consentiranno il completamento delle opere previste e comporteranno alcune modifiche temporanee al servizio. Dal 9 giugno al 7 agosto, nelle giornate di sabato e domenica, la metropolitana sarà regolare sull’intera linea per tutta la durata dell’orario di esercizio. Il servizio resterà regolare sull’intera linea anche nei giorni feriali, ma solo in due fasce orarie: dalle 5 alle 7 e dalle 18 fino al termine del servizio. Nei giorni feriali, invece, nella fascia compresa tra le 7 e le 18, la metropolitana sarà attiva soltanto nella tratta Prealpino–Poliambulanza. Attiva la linea autobus sostitutiva 20 Per garantire la continuità del collegamento verso l’area est della città sarà attivata una nuova linea autobus sostitutiva, la Linea 20, che collegherà Poliambulanza e Sant’Eufemia-Buffalora. La linea effettuerà fermate dedicate in corrispondenza delle stazioni metro interessate dall’interruzione temporanea del servizio. Sarà operativa nella stessa fascia oraria di sospensione della metropolitana, quindi nei giorni feriali dalle 7 alle 18, con una frequenza indicativa di circa 13 minuti. Il percorso della Linea 20 Direzione Sant’Eufemia-Buffalora Stazione Poliambulanza: piedistallo metro Poliambulanza;

Stazione San Polo Parco: fermata in via Carpaccio, numero 437;

Stazione San Polo: fermata in via Verrocchio, corsia riservata capolinea linea 12;

Stazione Sanpolino: fermata in corso Bazoli;

Stazione Sant’Eufemia-Buffalora: fermata in via Chiappa, numero 2141. Direzione Prealpino Stazione Sant’Eufemia-Buffalora: fermata in via Chiappa, numero 2141;

Stazione Sanpolino: fermata in via Merisi;

Stazione San Polo: fermata in via Verrocchio, corsia riservata capolinea linea 12;

Stazione San Polo Parco: fermata in via Carpaccio, numero 466;

Stazione Poliambulanza: fermata sulla bretella di via Morelli. Possibili estensioni in caso di caldo In caso di ordinanze legate a eventuali ondate di calore, le attività di cantiere potranno prolungarsi fino alle 20. In questo caso anche le modifiche al servizio potranno essere estese e saranno comunicate tempestivamente all’utenza. Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti barriere fonoassorbentimetroSanpolino Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...