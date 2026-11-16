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Minorenne partorisce in casa di nascosto nella Bergamasca, morta la neonata

La tragedia in un'abitazione dell'alto Sebino: la ragazza è ora ricoverata in ospedale, al momento nessun provvedimento è stato adottato nei suoi confronti
La minorenne ricoverata in ospedale
La minorenne ricoverata in ospedale

Una neonata è trovata morta in un'abitazione dell'alto Sebino, in provincia di Bergamo, dopo essere stata partorita da una ragazza minorenne che aveva nascosto la gravidanza ai genitori. Lo scrive oggi L'Eco di Bergamo. La piccola sarebbe stata partorita al settimo mese di gravidanza nella notte tra venerdì e sabato: dopo il parto avvenuto in bagno, la ragazza si sarebbe sentita male e avrebbe chiesto aiuto ai genitori.

Scoperto il corpicino senza vita della neonata, hanno accompagnato la figlia in ospedale, dove è tuttora ricoverata. Sul corpicino non sarebbero stati rilevati segni di violenza. Decisiva sarà l'autopsia, fissata per oggi per stabilire se la bambina sia nata morta o sia deceduta successivamente. Al momento nessun provvedimento è stato adottato nei confronti della minorenne.

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