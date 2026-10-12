Minacciato e rapinato in casa a Desenzano: arrestata una donna

I carabinieri di Desenzano hanno arrestato l’altra sera una donna italiana di 28 anni ritenuta responsabile del reato di rapina aggravata per aver minacciato un uomo con un coltello da cucina e averlo derubato dello smartphone di ultima generazione che aveva addosso.
La chiamata alle forze dell’ordine è arrivata dalla stessa vittima che ha raccontato quanto accaduto e descritto nel dettaglio la rapinatrice e l’arma con la quale lo ha minacciato. La pattuglia del Norm dei carabinieri di Desenzano ha pattugliato la zona fino a quando ha intercettato la presunta responsabile e, non senza fatica, l’ha bloccata. In tasca aveva ancora il telefono rubato e il coltello usato per minacciare la vittima. Il telefono è stato restituito, il coltello sequestrato e la donna arrestata.