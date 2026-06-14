Minacciano con una pistola i proprietari che non gli rinnovano l’affitto

Devono rispondere di minacce aggravate in concorso e anche di porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere oltre che della detenzione di sostanze stupefacenti le due persone, un uomo di 55 anni e una donna di 50, che ieri sera, al culmine di una lite con i padroni dell’appartamento in cui vivono, li hanno minacciati con una pistola poi rivelatasi ad aria compressa.
L'episodio è accaduto alla Mandolossa. I carabinieri di Roncadelle e del Radiomobile di Brescia sono intervenuti per una lite violenta e, una volta sul posto, hanno accertato che la discussione era nata perché i proprietari di casa, di origini egiziane, non volevano rinnovare alla scadenza il contratto di affitto alla coppia, lui italiano e lei dominicana, che ci viveva. L’intervento dei militari ha riportato la calma.
Quando i carabinieri, come prassi, hanno perquisito l’appartamento hanno trovato anche alcuni grammi di cocaina suddivisi in dosi pronte per lo spaccio, un bilancino di precisione e la pistola usata per le minacce. Tutto è stato sequestrato.