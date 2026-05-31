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Minaccia un minore e aggredisce i carabinieri: arrestato a Bedizzole

L’uomo è stato fermato per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti a offendere: la ragione delle aggressioni sarebbero dei dissidi di vicinato
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

Il coltello e la mazza sequestrati
Il coltello e la mazza sequestrati

Nella serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Lonato del Garda, con il supporto della Radiomobile di Desenzano del Garda, hanno arrestato un uomo a Bedizzole per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

L’intervento è partito da una segnalazione: l’uomo, per dissidi di vicinato, aveva minacciato un minore con un coltello. All’arrivo dei militari si è scagliato contro di loro impugnando una mazza. I Carabinieri hanno usato lo spray al peperoncino in dotazione, riuscendo a disarmarlo e immobilizzarlo senza feriti né danni.

Visitato dal 118, è stato trovato in buone condizioni. Ora è in camere di sicurezza a Desenzano in attesa del rito direttissimo previsto per lunedì mattina.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
aggressionearrestodissidiBedizzole
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