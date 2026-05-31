Minaccia un minore e aggredisce i carabinieri: arrestato a Bedizzole

Nella serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Lonato del Garda, con il supporto della Radiomobile di Desenzano del Garda, hanno arrestato un uomo a Bedizzole per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere .

L’intervento è partito da una segnalazione: l’uomo, per dissidi di vicinato, aveva minacciato un minore con un coltello. All’arrivo dei militari si è scagliato contro di loro impugnando una mazza. I Carabinieri hanno usato lo spray al peperoncino in dotazione, riuscendo a disarmarlo e immobilizzarlo senza feriti né danni.