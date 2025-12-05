Montichiari, minaccia la madre per soldi: negli anni le porta via 80mila euro

A un uomo di 41 anni è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nell’ambito di reati riconducibili al «codice rosso». Secondo le indagini condotte dagli agenti del Corpo di Polizia Locale di Montichiari, coordinate dalla Procura della Repubblica e avviate in seguito alla denuncia presentata dalla madre del quarantunenne, non convivente con il figlio da tempo, l’uomo sarebbe arrivato a minacciarla di morte, oltre a insultarla e molestarla in vari modi pur di ottenere denaro.

Secondo quanto denunciato, il 41enne avrebbe posto in essere continui atti persecutori nei confronti della madre, finalizzati nel tempo a estorcerle somme di denaro stimate tra i 70 e gli 80 mila euro.

Le condotte del figlio avevano costretto la donna a modificare radicalmente le proprie abitudini di vita. Attivato il protocollo del «codice rosso» e impiegati operatori di Polizia Locale appositamente formati, il quarantunenne è stato identificato in breve tempo e deferito all’autorità giudiziaria come autore dei reati di atti persecutori ed estorsione. L’uomo è stato quindi arrestato e condotto nel carcere di Canton Mombello.

Al momento dell’esecuzione della misura cautelare, il 41enne – già noto alla giustizia per reati legati alle sostanze stupefacenti – è stato inoltre trovato in possesso di 31 dosi di hashish e di materiale per il confezionamento, facendo scattare l’arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio.