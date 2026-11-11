Minaccia un agente immobiliare e poi una cameriera con le forbici: arrestato

Ha minacciato un dipendente di un’agenzia immobiliare con quello che sembrava un taglierino – poi si è rivelato essere un accendino – poi ha puntato un paio di forbici contro l'addome di una cameriera di una pizzeria per farsi consegnare l'incasso. Due episodi, a distanza di pochi minuti, nella stessa serata e a Orzinuovi. Protagonista un uomo già noto alle forze dell'ordine, arrestato dai carabinieri con l'accusa di rapina e tentata rapina, entrambe aggravate.
Cosa è successo
I fatti risalgono alla serata di lunedì. Il primo colpo è stato messo a segno quasi all’orario di chiusura, all'interno di un’agenzia immobiliare del centro. L'uomo ha sorpreso alle spalle un dipendente di 22 anni, lo ha afferrato al collo e minacciato con un oggetto acuminato, facendosi consegnare una banconota da 5 euro. Non contento, lo ha costretto a spostarsi verso le postazioni di altri due colleghi, dove ha preso altri 30 euro prima di scappare.
Poco dopo, attorno alle 21.20, è entrato nella pizzeria «L'Incontro». Questa volta ha puntato un paio di forbici contro l'addome di una cameriera di 24 anni, intimandole di consegnare il denaro presente in cassa. La giovane è però riuscita a divincolarsi e a rifugiarsi all'interno del locale, gridando e chiedendo aiuto. L'intervento della dipendente ha mandato all'aria il secondo colpo, costringendo il rapinatore a fuggire a mani vuote.
La fuga e il nascondiglio sui balconi
Le ricerche sono scattate immediatamente. I carabinieri di Orzinuovi, con il supporto delle pattuglie della Compagnia di Verolanuova, hanno esaminato le immagini delle telecamere di sorveglianza e raccolto le testimonianze di alcune persone che avevano notato la direzione di fuga. L’uomo, già conosciuto dai militari e recentemente controllato in compagnia di una donna di 48 anni del posto, è stato così ricercato nei pressi del condominio in cui vive quest'ultima.
Dopo aver controllato l'abitazione e la zona, i militari lo hanno individuato sui balconi posteriori del complesso residenziale. Era accovacciato e nascosto, pronto probabilmente a tentare una nuova fuga. I carabinieri sono riusciti a bloccarlo prima che potesse allontanarsi.
Durante la perquisizione gli sono stati trovati un accendino rosso, utilizzato per simulare il taglierino durante la prima rapina, e il giubbotto rosso scuro indossato in quell'occasione. Aveva inoltre con sé le forbici da cucina e il giubbotto blu scuro utilizzati nel secondo episodio. Nascosto negli slip aveva anche un involucro di carta con circa 10 grammi di marijuana, che ha consegnato spontaneamente ai militari.
L'uomo, disoccupato e senza fissa dimora, è stato arrestato e accompagnato in carcere, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dell'udienza di convalida. La donna di 48 anni è stata denunciata in stato di libertà per favoreggiamento personale.