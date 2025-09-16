Minacciati e picchiati a Ghedi: individuato uno dei maranza violenti

Gianantonio Frosio

Continuano le indagini per rintracciare gli altri responsabili, in paese c’è un mix di rabbia e paura per questi episodi. Il sindaco: «Ora un tavolo per trovare un soluzione»

Uno dei maranza che giovedì sera hanno spaccato le vetrate del bar di piazza Trento, ma anche la moto e il naso di un ragazzo, è già stato individuato. Lo confermano i carabinieri della stazione di Ghedi, che, di concerto con il maggiore Robert Irlandese, comandante della Compagnia di Verolanuova, si sono subito messi sulle tracce dei giovani violenti. Ora le forze dell’ordine devono ricostruire per intero la squadra di provocatori, che dalle prime indagini risulterebbe composta da una quindicin