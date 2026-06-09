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Mille Miglia, a Sarezzo incidente tra auto storica e moto della Polizia

Fortunatamente lo scontro non ha avuto gravi conseguenze per le persone coinvolte
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

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Mille Miglia 2026: video incidente tra un'auto storica e un poliziotto

Un incidente pochi chilometri dopo la partenza ha coinvolto a Sarezzo una delle vetture storiche in corsa alla Mille Miglia e una moto della Polizia stradale che fa parte della scorta alla carovana.

Il video dell'incidente sta rimbalzando su diverse pagine social e mostra chiaramente la moto della Polizia che viene travolta da una auto che, improvvisamente, svolta a sinistra ed esce dalla colonna di vetture. Il poliziotto viene sbalzato dalla sella ma, per fortuna, si rialza immediatamente.

Lo scontro quindi non ha avuto gravi conseguenze per le persone. Tutte da valutare invece le implicazioni legali della manovra effettuata dal pilota ed eventuali conseguenze per il proseguimento della corsa tanto da parte della «storica» quanto per la moto della Stradale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Mille Miglia 2026incidentePolizia stradaleSarezzo
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