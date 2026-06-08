Mille Miglia, la scorta della Polizia Stradale saluta con un grande «99»

Ogni tradizione merita di essere rinnovata. Detto fatto alla caserma «Basilio Sgroi» di via Monte Grappa, sede della Sezione della Polizia Stradale di Brescia, guidata dalla dottoressa Federica Deledda. Ai «centauri» (dal logo che contraddistingue la specialità della Polizia di Stato) della Leonessa e ai colleghi del Compartimento della Lombardia è da sempre affidato il compito di garantire la scorta alla carovana della Mille Miglia, lungo tutto il percorso: da Brescia a Roma e ritorno, insomma.
Il rito
Come sempre anche oggi motociclisti, agenti di pattuglia e personale tecnico al seguito della Corsa Rossa si sono riuniti nel grande piazzale compreso tra gli uffici della Sezione e la Polgai per l’immancabile foto di rito pre-partenza: mezzi e agenti schierati, in questo caso con una novità che anticipa l’imminenza del 2027. Le motociclette in livrea bianco-azzurra sono state disposte così da descrivere un grande «99», tanti quanti sono gli anni che separano dalla prima edizione della Mille Miglia, quella appunto del 1927.
Per un centenario alle porte, una coreografia che è anche l’occasione per testimoniare l’impegno di donne e uomini della Stradale a garantire la sicurezza di pubblico e partecipanti durante la manifestazione motoristica (a carico dei cui promotori è anche il costo dell'intera attività viabilistica). Come pure la volontà di condividere da parte della stessa Polstrada alcuni dei valori della Mille Miglia: il radicamento nella storia, con l’attenzione alle nuove tecnologie. In un’ottica di servizio che vuole anche la specialità deputata alla tutela delle strade sempre al passo con le mutate esigenze della circolazione.
L’impegno in cifre
A ulteriore testimonianza di questa sensibilità, sta il fatto che accanto alle 40 motociclette, alle 10 vetture e al furgone officina della Polstrada – in campo con 62 agenti, coordinati dalla dirigente di Mantova, dottoressa Francesca Ruggieri – alla Mille Miglia ci saranno anche auto storiche della Polizia giunte dagli autoparchi di Padova e di Roma.