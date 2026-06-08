Mille Miglia, la scorta della Polizia Stradale saluta con un grande «99»

Ogni tradizione merita di essere rinnovata. Detto fatto alla caserma «Basilio Sgroi» di via Monte Grappa, sede della Sezione della Polizia Stradale di Brescia, guidata dalla dottoressa Federica Deledda. Ai «centauri» (dal logo che contraddistingue la specialità della Polizia di Stato) della Leonessa e ai colleghi del Compartimento della Lombardia è da sempre affidato il compito di garantire la scorta alla carovana della Mille Miglia, lungo tutto il percorso: da Brescia a Roma e ritorno, insomma.

Il rito Come sempre anche oggi motociclisti, agenti di pattuglia e personale tecnico al seguito della Corsa Rossa si sono riuniti nel grande piazzale compreso tra gli uffici della Sezione e la Polgai per l’immancabile foto di rito pre-partenza: mezzi e agenti schierati, in questo caso con una novità che anticipa l’imminenza del 2027. Le motociclette in livrea bianco-azzurra sono state disposte così da descrivere un grande «99», tanti quanti sono gli anni che separano dalla prima edizione della Mille Miglia, quella appunto del 1927.