Al volante dell’auto che il 18 giugno 2022 si era scontrata con una vettura storica durante la Mille Miglia provocando un danno da oltre centomila euro al mezzo in gara, non c'era un automobilista qualsiasi, ma un agente della Polizia stradale. Uno che «le regole della circolazione deve conoscerle e, soprattutto, farle rispettare». È su questo aspetto che la Corte dei Conti della Lombardia insiste per spiegare perché l’agente, all'epoca in servizio alla Stradale di Mantova, sia stato ritenuto responsabile per colpa grave dell'incidente e che per questo dovrà in parte risarcire lo Stato per i danni alla vettura della Stradale che guidava.
«Non vi è dubbio che la violazione delle norme del codice della strada posta in essere dal convenuto sia manifesta e che tali norme siano chiare e precise. La gravità dell’inosservanza sussiste in quanto la violazione è stata commessa da un tutore dell’ordine appartenente al corpo della Polizia stradale, che dovrebbe agire a garanzia della sicurezza stradale e dal quale si pretende esperienza e capacità nella guida dei veicoli ovvero un particolare tipo di diligenza adeguato all’attività professionale esercitata» scrive la Corte dei Conti ricostruendo lo scontro avvenuto a Monza con l’Alfa Romeo 6C 1750 Super Sport guidata dall’avvocato Alberto Aliverti. L’auto della Polizia si era scontrata durante un sorpasso.
Come si è difeso il poliziotto
La difesa dell’agente ha spiegato che durante la Mille Miglia le pattuglie devono continuamente accelerare, rallentare, superare le vetture e portarsi davanti al convoglio per bloccare il traffico e consentire il passaggio dei partecipanti. Quel sorpasso, secondo l'agente, era stato concordato anche con il superiore che sedeva accanto a lui. E la macchina della Polizia aveva i lampeggianti accesi.
Ma per la Corte dei conti non basta. «Il poliziotto ha intrapreso una manovra di sorpasso pericolosa, senza azionare congiuntamente il dispositivo acustico di allarme e quello di segnalazione visiva, come prescritto e senza alcuna specifica esigenza di servizio o di emergenza che legittimassero l’urgenza di effettuare il sorpasso spericolato che ha causato il sinistro».
Non ha convinto nemmeno un'altra spiegazione fornita dall'agente: quella della stanchezza accumulata nei giorni precedenti, segnati da turni pesanti e numerose ore di straordinario. La risposta dei giudici? «La guida in condizioni psicofisiche inadeguate avrebbe dovuto essere improntata alla massima prudenza».
La Corte ha escluso anche l'applicazione del cosiddetto scudo erariale, la norma che all'epoca limitava la responsabilità per colpa grave dei dipendenti pubblici alle condotte omissive. Sebbene l'incidente sia avvenuto durante un sorpasso, i giudici hanno considerato decisivo ciò che l'agente non ha fatto: rispettare le cautele imposte dal Codice della strada e attivare la sirena prima di una manovra pericolosa. La condotta, dunque, è stata qualificata come omissiva e lo scudo non può proteggerlo. Resta però da sciogliere il nodo del risarcimento. La Procura contabile ha chiesto al poliziotto di risarcire 13.581,05 euro, l'importo del danno contestato all'amministrazione per le riparazioni del veicolo coinvolto nell'incidente. Ma a favore dell’agente della Stradale c’è la riforma della responsabilità erariale entrata in vigore nel 2026, che prevede, salvo i casi di dolo o illecito arricchimento, un limite al risarcimento pari al «30 per cento del pregiudizio accertato» e comunque non superiore al doppio della retribuzione lorda di riferimento. Tradotto in cifre, applicando il tetto del 30% ai 13.581,05 euro contestati, l'agente potrebbe essere chiamato a pagare al massimo 4.074,32 euro.