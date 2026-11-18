Mille Miglia, schianto tra auto d’epoca e Polizia: l’agente deve risarcire

Lo ha stabilito la Corte dei Conti della Lombardia. I danni alla prestigiosa Alfa Romeo del 1929 sono stati rimborsati dall'assicurazione, quanto invece speso dal Viminale per riparare l’auto di servizio lo deve pagare il poliziotto che era alla guida

18 novembre 2026 1 ' di lettura

Loading video... L'Alfa Romeo del 1929 incidentata dopo lo scontro con il mezzo della Polizia Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Mille MigliaincidentepoliziottoMonza Brianza Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...