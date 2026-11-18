L’incidente risale alla Mille Miglia del 2022, il conto da pagare è arrivato quattro anni dopo. E a saldarlo, secondo quanto stabilito dalla Corte dei Conti della Lombardia e riportato da Il Giorno, sarà l’agente che quel 18 giugno a Villasanta (Monza Brianza) era alla guida dell’auto della Polizia che, mentre faceva il servizio di scorta, si è schiantata contro l’Alfa Romeo 6C1750 Super Sport. A bordo del bolide d’epoca del 1929 c’era l’equipaggio numero 52, composto dai bresciani Alberto Aliverti e Stefano Valente, rimasti illesi ma costretti, proprio a pochi chilometri dall'arrivo, a ritirarsi dalla competizione.
«L’auto – spiega Aliverti – aveva subìto danni per oltre 100mila euro: non solo alla carrozzeria, ma anche ai delicatissimi sistemi idraulici e meccanici. Al risarcimento ci ha pensato l'assicurazione della Polizia di Stato».
Il rimborso per i danni provocati alla Skoda Octavia di servizio, invece, spetta al poliziotto che era alla guida: il Viminale gli ha presentato un conto da 13.581,05 euro. Nella sua difesa, l’agente ha spiegato di aver segnalato la presenza della scorta con il lampeggiante, ma secondo i giudici – durante quel sorpasso necessario «per esigenze di servizio» – sarebbe stato più prudente azionare anche la sirena acustica.