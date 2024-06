Mille Miglia 2024, ecco i mezzi della Stradale che scorteranno le vetture

Freccia Rossa, scorta azzurra. La sicurezza della Mille Miglia lungo tutto il percorso è da sempre appannaggio della Polizia Stradale. Nella foto, scattata nel piazzale interno alla caserma Basilio Sgroi di via Veneto, sede della Sezione provinciale di Brescia, ecco mezzi e personale che accompagneranno i bolidi: 36 agenti motociclisti (26 per la Freccia Rossa, 10 per il Ferrari Tribute) e gli equipaggi di dieci autopattuglie, oltre a quello della speciale Tesla Model X, provenitente dalla sezione di Mestre, prima auto elettrica della Polizia (peraltro allestita a Maclodio).

Il lavoro per garantire il corretto svolgimento della gara dura però da settimane, da quando cioè, come spiega la dirigente della Polstrada di Brescia, dottoressa Federica Deledda, l’organizzazione della Mille Miglia ha affidato alla sezione cittadina la verifica di tutta la documentazione che accompagna veicoli storici ed equipaggi, attività che anche in queste ore frenetiche che precedono la partenza si va completando ai paddock contestualmente alle punzonature.

Sullo sfondo dello scatto di Gabriele Strada fa bella mostra di sé anche il Pullman Azzurro, la speciale aula multimediale viaggiante della Polstrada, che nelle ore della Mille Miglia sarà in giro per l’Italia per la consueta attività didattica e di prevenzione rivolta ai più giovani.