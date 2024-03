Federica Deledda torna a Brescia come nuovo comandante della Polizia Stradale

Un ritorno, quindici anni dopo. Quello di Federica Deledda, primo dirigente della Polizia di Stato, che dal 3 aprile sarà la nuova comandante della sezione di Polizia Stradale di Brescia. Quasi un filo che si riannoda là dove si era interrotto, visto che il suo impegno nella Leonessa si era concluso proprio alla caserma Basilio Sgroi di via Montegrappa nel settembre del 2009, dove per alcuni mesi aveva prestato servizio come vice comandante. Poi il trasferimento a Cremona, sua città di origine, dove da allora ha retto il comando della medesima specialità della Polizia di Stato.

Il legame con Brescia

Alla nostra città è tuttavia sempre rimasta legata, essendo divenuta per lei casa sin dal 1997, anno in cui giunse alla Questura di via Botticelli come prima sede di assegnazione dopo la formazione. Giovanissima funzionaria, figlia d'arte visto che anche il padre Giuseppe era poliziotto, fu prima vice dirigente della Squadra Mobile e poi responsabile dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (Upgsp), meglio noto come Squadra Volante. Ma negli anni bresciani ebbe modo di occuparsi anche di attività di Polizia amministrativa sociale e dell'immigrazione, sempre con una particolare attenzione al dialogo con le istituzioni del territorio, le realtà sociali e la scuola, in una logica di prevenzione e collaborazione. Un approccio che di certo porterà con sé anche alla sezione della Polstrada bresciana, presidio fondamentale e particolarmente articolato in una provincia che per estensione, parco veicolare circolante e caratteristiche di mobilità interna vanta caratteristiche di complessità come poche. Oltre al presidio cittadino, la sezione comprende peraltro i distaccamenti di Boario, Desenzano, Iseo, Salò, Chiari e Montichiari, gli ultimi due con competenza anche su ampie tratte autostradali, rispettivamente di Brebemi e A21. Con il suo ritorno, la dottoressa Deledda porta con sé in dote a Brescia anche uno sguardo ai temi della sicurezza stradale di prospettiva internazionale: rappresentante per l'Italia in Roadpol, la rete delle polizie stradali europee, Deledda ne è infatti anche vice presidente.