A Castegnato mille eventi in attesa di Franciacorta in bianco

Dopo gli appuntamenti estivi della serata-evento de i «Filosofi lungo l’Oglio» e della Festa d’Estate che, riprendendo la formula del 2025 che ha aiutato Medici per la Palestina, quest’anno grazie alla raccolta fondi ha destinato una somma importante all’associazione «Tincoraggio Odv» che supporta la Terapia Intensiva Neonatale degli Spedali Civili di Brescia, Castegnato riprende il ritmo con impegni, eventi e convegni.
Settembre
Settembre è iniziato con la consueta e molto sentita Festa dell’Oratorio dal 29 agosto al 6 settembre con una nutritissima serie di iniziative dedicate ai bambini e ragazzi, ai giovani e adulti con gli immancabili stand gastronomici, la tombola e l’estrazione della lotteria.
L’evento, supportato da un elevato numero di volontari pronti a dare la propria disponibilità e dalla partecipazione della popolazione che numerosa accorre per aiutare l’Oratorio, è sempre molto apprezzato anche per la sua trasversalità che rappresenta la sua cifra specifica.
«La Festa dell’Oratorio o di San Luigi – spiega la sindaca Patrizia Turelli – rappresenta un importante momento di gioia all’interno del Paese; introduce da sempre la ripresa delle attività dopo la pausa estiva con particolare riferimento a quelle che con grande impegno Parrocchia ed Oratorio offrono alla Comunità di Castegnato». A seguire venerdì 11 settembre, grazie all’Associazione Pensionati, in collaborazione con la Biblioteca Comunale «Martin Luther King» e con il contributo del Comune, si svolgerà, dopo la positiva esperienza dello scorso anno, la trasferta all’Arena di Verona per assistere all’opera lirica «La Turandot» di Giacomo Puccini.
Domenica 13 settembre è prevista in calendario la consolidata Festa dell’Anziano organizzata come sempre dall’Associazione Pensionati del paese in collaborazione con l’amministrazione comunale e che riunisce ogni anno decine di «diversamente giovani» per un pranzo che offre l’occasione di stare insieme, divertirsi e condividere momenti di spensieratezza. «Crediamo molto in queste iniziative - sottolinea l’assessore ai Servizi Sociali Angela Serena - che sono sia momento di aggregazione che occasioni nelle quali l’Amministrazione vuole dimostrare concretamente la sua vicinanza a persone della terza età in eventi a loro dedicati».
Ottobre
Ottobre vedrà il ritorno di Franciacorta in bianco, la rinomata fiera delle eccellenze alimentari che è ormai diventata un appuntamento classico e della 51° edizione del Palio delle Antiche Contrade, «la nostra storica staffetta podistica a squadre: di queste iniziative parleremo diffusamente più avanti. Vogliamo ora annunciare un’iniziativa di cui siamo particolarmente orgogliosi: in occasione della ricorrenza degli 800 anni della morte di San Francesco, il Comune di Castegnato organizza quattro incontri dedicati al Santo di Assisi, nell’ambito di un nuovo progetto culturale denominato “Università Popolare”».
«Abbiamo voluto immaginare una iniziativa – evidenzia Beatrice Mangerini consigliera comunale ed organizzatrice dell’evento insieme all’assessore alla Cultura nonché vicesindaco Claudio Treccani – che prendendo spunto da questa ricorrenza così speciale, ne offrisse un ritratto a tutto tondo partendo dalla storia e dall’arte, riprendendo la pedagogia e spiritualità del suo messaggio e confrontandoci con il suo incredibile Cantico delle Creature». Interverranno relatori di alto livello e il contributo a chiusura dell’evento sarà a cura del professor Massimo Pesenti che è stato protagonista degli incontri «alla scoperta della Filosofia» presentati nella scorsa primavera.
«Sono veramente fiera che siamo riusciti ad organizzare un evento così importante – aggiunge la sindaca Patrizia Turelli – per ricordare una volta di più l’immenso patrimonio che questo Santo ci ha lasciato. Un grazie sincero a chi si è speso perché questo fosse possibile e rivolgo fin da ora un invito a tutta la cittadinanza a partecipare».