Migliorano le condizioni della 14enne ferita a Roè

Mentre proseguono le indagini dei carabinieri per chiarire tutti i dettagli della lite che giovedì pomeriggio ai Tormini è finita nel sangue, e solo per questione di pochi centimetri non in tragedia, le comunità coinvolte si interrogano sul futuro. Roè Volciano e Villanuova dopo le giovanissime vivono e poi l’istituto di Salò che la più giovane frequenta.

Intanto le condizioni della 14enne ferita stanno via via migliorando e presto potrà tornare in classe. Nessuna conseguenza fisica ma incertezza per il cammino dell’iter giudiziario per la ragazza, di un anno più grande, che ha vibrato le sette coltellate, di cui quattro andate a segno, mentre discuteva con la rivale per un ragazzo conteso. Un loro coetaneo che, è stato accertato, era tra quelli che attorno urlavano, incitavano, bestemmiavano e non intervenivano.

Venerdì il ritorno a scuola della 15enne ha creato il caos in aula tra ragazzi che la temevano e altri che volevano aggredirla e gli insegnanti che, senza indicazioni da parte dei carabinieri o della procura, non sapevano come comportarsi. Per ora è stata mandata a casa. Ma domani la questione si pone nuovamente.

Analisi dei video

Dal punto di vista investigativo i carabinieri continuano la paziente analisi dei video per identificare tutte le persone presenti e ascoltarle a verbale. Il primo obiettivo è capire da dove arrivasse il coltello che, dopo un primo scontro solo a calci e pugni, la 15enne ha brandito contro la 14enne.

C’è da stabilire se lei stessa lo avesse portato nello zaino, evidentemente mettendo in conto di usarlo, oppure se qualcuno glielo abbia passato, magari incitandola anche ad usarlo. In questo caso anche questa persona andrebbe incontro a serie responsabilità penali.

Ora il timore di tutti, dagli insegnanti alle forze di polizia, è che possano esserci ulteriori «chiarimenti».