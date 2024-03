La 15enne che ha aggredito la ragazzina il giorno dopo era a scuola: rimandata a casa

Un’insegnate: «Alcuni dei ragazzi si sono infuriati, volevano aggredirla o picchiarla. Altri invece ne avevano paura»

I ragazzi che assistevano alla scena - © www.giornaledibrescia.it

Giovedì sera l’hanno denunciata a piede libero per lesioni aggravate. Venerdì mattina, come al solito, si è presentata a scuola. Senza che fosse accompagnata dai genitori, senza che alla scuola fosse data qualche comunicazione. Ed è stato subito il caso. Formalmente la ragazza non è sottoposta ad alcuna misura cautelare e anzi, data l’età, deve assolvere all’obbligo scolastico «ma la situazione che si è creata era ingestibile. Abbiamo dovuto trovare noi una soluzione perché Carabinieri, magistra