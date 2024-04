Brescia festeggia il 25 aprile: le iniziative in città e nei comuni della provincia

Oggi, 25 aprile, si celebra la Festa della Liberazione. Come ogni anno sono molte le iniziative in programma a Brescia per ricordare la liberazione dall’occupazione nazista e dalla dittatura fascista.

Cominciamo da quelle istituzionali. Alle 10.30 al cimitero Vantiniano ci sarà la deposizione delle corone al Sacrario dei Partigiani e Santa Messa. Le celebrazioni si sposteranno poi in piazza Loggia, fulcro del ritrovo della giornata. Alle 15.45 ci sarà il concerto della banda cittadina, alle 16.30 comincerà il ritrovo delle associazioni partigiane, d’Arma e Combattentistiche, della cittadinanza e delle delegazioni dei Comuni con i gonfaloni; alle 17 sarà il momento della deposizione delle corone alle lapidi di Palazzo Loggia, ai Caduti di piazza della Loggia e ai Caduti della città di Brescia per la libertà (1943-1945) in largo Formentone; seguiranno, alle 17.30, i saluti della sindaca di Brescia Laura Castelletti e delle associazioni partigiane, dopodiché parleranno due studenti, Marta Cremaschi e Christian Zoppini.

Come ogni 25 aprile, anche il Carmine si animerà con la Festa di Carmine Resistente tra musica dal vivo, tavolate in strada e stand gastronomici distribuiti tra via delle Battaglie, via Fratelli Bandiera e via Porta Pile. Gli stand apriranno alle 12, la musica inizierà mezz’ora dopo con Laura Sirani, Claudia is on the Sofa, Ettore Giuradei e Goiobada. Alle 16.30 partirà poi il corteo antifascista verso piazza Loggia.

Molte le iniziative in programma anche nei comuni della provincia, sulle quali potete trovare informazioni dettagliate a questo link.