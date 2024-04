Mille manifestanti al Carmine per chiedere la fine della guerra in Palestina

Si sono dati appuntamento al Carmine, di fronte alla scuola Tito Speri di via Bixio e hanno sfilato cantando «Bella ciao», scandendo «Palestina libera», ballando al ritmo delle percussioni e sventolando bandiere.

Mille manifestanti, che poi si sono uniti alla celebrazione ufficiale per la festa della Liberazione in piazza della Loggia, hanno chiesto la fine della guerra in Palestina. In prima fila c’erano i lavoratori della sanità perché durante questo conflitto «oltre mille attacchi - hanno sottolineato - hanno colpito l’assistenza sanitaria nei territori occupati, per una media 5 al giorno. Finora contiamo 458 operatori sanitari uccisi e 311 arrestati».