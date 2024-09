Mezzo secolo di Agesci, a Gussago la festa degli scout

Federico Bernardelli Curuz

A Piazzole il raduno dell’associazione. Nel Bresciano gli aderenti sono oltre tremila

2 ' di lettura

La festa a Piazzole di Gussago per i 50 anni di Agesci - © www.giornaledibrescia.it

La festa a Piazzole di Gussago per i 50 anni di Agesci - © www.giornaledibrescia.it

La festa a Piazzole di Gussago per i 50 anni di Agesci - © www.giornaledibrescia.it

La festa a Piazzole di Gussago per i 50 anni di Agesci - © www.giornaledibrescia.it

La festa a Piazzole di Gussago per i 50 anni di Agesci - © www.giornaledibrescia.it

La festa a Piazzole di Gussago per i 50 anni di Agesci - © www.giornaledibrescia.it

La festa a Piazzole di Gussago per i 50 anni di Agesci - © www.giornaledibrescia.it

La festa a Piazzole di Gussago per i 50 anni di Agesci - © www.giornaledibrescia.it

Cinquant’anni di Agesci, due giorni di festa e tanti ricordi che rilanciano il movimento, a partire da solide basi di roccia, in un bosco alla Robin Hood, a Piazzole a Gussago, regno scout nella foresta, risorto in poche settimane dall’alluvione. Ancor più bello di prima. Base scout di Piazzole, dopo l’alluvione una pioggia di donazioni Emozioni Tanti i fazzolettoni degli scout e dei capi da ogni luogo della provincia, per celebrare il mezzo secolo dell’associazione, la sua incontrastata vitalit