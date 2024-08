Base scout di Piazzole, dopo l’alluvione una pioggia di donazioni

Un fiume di solidarietà ha invaso Piazzole dopo le devastanti alluvioni di inizio giugno che avevano colpito la base scout situata nei boschi tra Gussago e Brione.

La Fondazione San Giorgio, responsabile della gestione di questo luogo amato da generazioni di scout e appassionati di natura, ha prontamente lanciato una raccolta fondi intitolata «Frena la Frana», con l’obiettivo di finanziare gli urgenti lavori di ripristino e messa in sicurezza dell’area.

In poche settimane, la risposta è stata straordinaria: oltre 150 donatori hanno contribuito generosamente, permettendo di raccogliere quasi 70mila euro. Questi fondi saranno cruciali per terminare le riparazioni dopo che gli smottamenti avevano compromesso la viabilità interna e causato danni significativi alle infrastrutture.

«La base scout è rimasta isolata per diversi giorni dopo le frane delle scorse settimane», spiegano i responsabili della Fondazione San Giorgio. «Tuttavia, grazie allo spirito scout e all’impegno dei volontari, siamo riusciti a riaprire rapidamente la struttura. La base è stata chiusa solo dal 10 al 20 giugno, un lasso di tempo che ci ha permesso di effettuare interventi preliminari di messa in sicurezza che hanno garantito che nessun campo scout fosse cancellato».

Le frane hanno causato gravi danni alle strade e ai boschi circostanti. La Sp10, unica via di accesso alla base, è stata chiusa, e le opere di regimazione delle acque e i canali di scolo sono stati gravemente danneggiati. Anche alcune reti interrate sono state divelte dall’erosione, rendendo necessarie ingenti opere di ripristino.

«Questi fondi sono per noi indispensabili. Grazie alla generosità dei donatori potremo compiere i lavori necessari per garantire la sicurezza e la funzionalità della base. La raccolta fondi, avviata a metà giugno, ha visto un afflusso straordinario di donazioni già nei primi giorni di luglio, e continua ancora oggi. Siamo profondamente grati a tutti coloro che hanno contribuito. Non ci aspettavamo un tale fiume di generosità e partecipazione».

La Fondazione San Giorgio proseguirà con i lavori di ripristino, mantenendo aperta la raccolta fondi per chiunque voglia continuare a sostenere questo importante progetto. Grazie a questa incredibile risposta della comunità, Piazzole potrà tornare ad accogliere scout e realtà educative in un luogo sicuro e incantevole.

Per effettuare una donazione, conto corrente bancario su Btl - Brescia Iban: IT83 U087 3511 2090 7100 0710 250. Intestato a: Fondazione San Giorgio Onlus. Causale: Erogazione liberale Emergenza Alluvione Base Piazzole.