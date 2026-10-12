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Metro Run, domenica la corsa solidale aspettando l’Adunata degli Alpini

Il percorso seguirà la linea della metropolitana, collegando simbolicamente luoghi della solidarietà e sedi degli Alpini
Una precedente edizione - Neg © www.giornaledibrescia.it
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Sport, inclusione e solidarietà, con lo sguardo rivolto all’Adunata nazionale degli Alpini del 2027. Domenica 18 ottobre torna a Brescia la Metro Run, la corsa non competitiva aperta a persone di tutte le età e abilità, organizzata dalla Cooperativa sociale Nikolajewka. Il percorso seguirà la linea della metropolitana, collegando simbolicamente luoghi della solidarietà e sedi degli Alpini.

La corsa

Il ritrovo è fissato alle 9.30 a Mompiano, nell’area della sede sezionale degli Alpini e della Fondazione e Cooperativa Nikolajewka. La partenza è prevista alle 10.30. L’arrivo sarà al Parco Pescheto, accanto alla sede degli Alpini di Bottonaga, dove dalle 11.30 è in programma un momento conviviale.

La partecipazione è a offerta libera e il ricavato sarà interamente devoluto alla Nikolajewka. L’iniziativa punta a coinvolgere atleti, famiglie, bambini e persone con disabilità. L’edizione 2026 assume anche un significato particolare in vista dell’Adunata nazionale degli Alpini, attesa a Brescia nel 2027. Il percorso diventa così un filo rosso tra la rete della metropolitana, le Penne Nere e le realtà che si occupano di inclusione sociale.

A sostenere la manifestazione è anche il gruppo Brescia Mobilità. La Metro Run propone infatti un modo diverso di vivere la città, mettendo in relazione attività fisica e mobilità sostenibile attraverso una delle infrastrutture che collegano ogni giorno i quartieri bresciani.

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