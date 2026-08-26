Meta e dipendenza da social: pagherà fino 16,7 miliardi di dollari

Meta Platforms ha accettato di pagare un massimo di 16,68 miliardi di dollari nell'ambito di un accordo per chiudere il processo con diversi Stati americani, secondo i quali la società avrebbe progettato Facebook e Instagram per creare dipendenza nei minori, ingannato i consumatori sulla loro sicurezza e raccolto impropriamente i dati personali dei bambini che utilizzavano le sue piattaforme.
L'accordo è stato raggiunto durante un processo federale in California, relativo alle accuse mosse da 29 Stati. Meta ha inoltre accettato di apportare modifiche per gli utenti adolescenti di Facebook e Instagram a livello nazionale, tra cui limiti di utilizzo giornalieri e blocchi notturni, come risulta dai documenti del tribunale. La società con sede a Menlo Park, in California, ha negato qualsiasi illecito accettando l'accordo.