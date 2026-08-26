Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaItalia e Estero

Meta e dipendenza da social: pagherà fino 16,7 miliardi di dollari

L’accordo nel processo con diversi Stati americani: la società con sede a Menlo Park ha negato però qualsiasi illecito accettando l'accordo
Instagram - © www.giornaledibrescia.it
Instagram - © www.giornaledibrescia.it

Meta Platforms ha accettato di pagare un massimo di 16,68 miliardi di dollari nell'ambito di un accordo per chiudere il processo con diversi Stati americani, secondo i quali la società avrebbe progettato Facebook e Instagram per creare dipendenza nei minori, ingannato i consumatori sulla loro sicurezza e raccolto impropriamente i dati personali dei bambini che utilizzavano le sue piattaforme.

L'accordo è stato raggiunto durante un processo federale in California, relativo alle accuse mosse da 29 Stati. Meta ha inoltre accettato di apportare modifiche per gli utenti adolescenti di Facebook e Instagram a livello nazionale, tra cui limiti di utilizzo giornalieri e blocchi notturni, come risulta dai documenti del tribunale. La società con sede a Menlo Park, in California, ha negato qualsiasi illecito accettando l'accordo.

 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Metadipendenza da socialStati Uniti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...