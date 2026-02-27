A «Messi a fuoco» separazione delle carriere e caso Bozzoli

La giustizia divide la politica e interroga i cittadini. La riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri e spacchetta il Consiglio superiore della magistratura, è diventata uno dei terreni più sensibili del confronto pubblico: da una parte chi la considera una garanzia di equilibrio e imparzialità nel processo, dall’altra chi teme un indebolimento dell’unità della magistratura e nuovi rischi per l’indipendenza. Il voto si avvicina e il dibattito entra nel vivo.

A questo tema è dedicata la nuova puntata di Messi a Fuoco, in onda venerdì dalle 20.30 alle 22 su Teletutto, condotta da Andrea Cittadini.

La prima parte sarà interamente incentrata sul referendum sulla giustizia. In studio il confronto tra Mariastella Gelmini, senatrice di Noi Moderati-Centro Popolare, e Alfredo Bazoli, senatore del Partito democratico, con l’analisi di Giorgio Bardaglio, vicedirettore del Giornale di Brescia, e dell’avvocato Andrea Cavaliere, membro dell’Unione Camere Penali.

Leggi anche Referendum giustizia, quesiti tecnici e nodo partecipazione

In collegamento interverrà anche Claudio Castelli, già presidente della Corte d’Appello di Brescia. Servizi e approfondimenti spiegheranno cosa prevede la riforma e quali sono i punti più controversi dello scontro politico.

Caso Bozzoli

Nella seconda parte, l’attenzione si sposterà sulla cronaca giudiziaria con un aggiornamento sul caso Bozzoli e sulle motivazioni dell’assoluzione di Oscar Maggi.

Leggi anche Bozzoli: perché due sentenze arrivano a conclusioni diverse sul forno

In collegamento gli inviati Gabriele Moroni (Il Giorno) e Pierluigi Ferrari (TgR Lombardia), per ricostruire gli ultimi sviluppi e analizzare le ricadute della sentenza. Una puntata che mette al centro la giustizia, tra riforme istituzionali e casi che continuano a far discutere.