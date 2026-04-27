Mercoledì il Centro di raccolta rifiuti di via Pertusani apre al pubblico

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Mercoledì, a partire dalle 15.30, i cittadini potranno accedere alla struttura per conferire i loro rifiuti (carta e cartone, imballaggi in plastica, metalli, vetro, legno, sfalci vegetali, ingombranti, pneumatici, macerie da piccole demolizioni, R.A.E.E., oli vegetali e sintetici esausti, batterie, lampade, elettrodomestici, componenti elettronici) e partecipare a un momento dedicato all’informazione e alla sensibilizzazione sui servizi ambientali attivi, con iniziative pensate per promuovere comportamenti sostenibili.