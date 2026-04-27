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Mercoledì il Centro di raccolta rifiuti di via Pertusani apre al pubblico

Servirà la zona nord di Brescia. Il 29 dalle 15.30 i cittadini potranno accedere alla struttura e partecipare ad un momento informativo. Per l’occasione sarà distribuito gratuitamente il compost prodotto dagli scarti verdi
L'area del nuovo centro di raccolta rifiuti in via Pertusati a Brescia - © www.giornaledibrescia.it
L'area del nuovo centro di raccolta rifiuti in via Pertusati a Brescia - © www.giornaledibrescia.it

Mercoledì 29 aprile aprirà al pubblico il nuovo Centro di Raccolta rifiuti di via Pertusati 11/G, rafforzando ulteriormente la rete dei servizi a disposizione dei cittadini e contribuendo a rendere ancora più efficiente il sistema di raccolta differenziata in città.

Mercoledì, a partire dalle 15.30, i cittadini potranno accedere alla struttura per conferire i loro rifiuti (carta e cartone, imballaggi in plastica, metalli, vetro, legno, sfalci vegetali, ingombranti, pneumatici, macerie da piccole demolizioni, R.A.E.E., oli vegetali e sintetici esausti, batterie, lampade, elettrodomestici, componenti elettronici) e partecipare a un momento dedicato all’informazione e alla sensibilizzazione sui servizi ambientali attivi, con iniziative pensate per promuovere comportamenti sostenibili.

Per l’occasione, sarà distribuito gratuitamente ai cittadini il compost prodotto dal recupero degli scarti verdi, a testimonianza concreta del valore dell’economia circolare e del riutilizzo delle risorse.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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centro raccolta rifiutivia PertusaniBrescia
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