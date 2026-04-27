Mercoledì il Centro di raccolta rifiuti di via Pertusani apre al pubblico

Mercoledì 29 aprile aprirà al pubblico il nuovo Centro di Raccolta rifiuti di via Pertusati 11/G, rafforzando ulteriormente la rete dei servizi a disposizione dei cittadini e contribuendo a rendere ancora più efficiente il sistema di raccolta differenziata in città.
Mercoledì, a partire dalle 15.30, i cittadini potranno accedere alla struttura per conferire i loro rifiuti (carta e cartone, imballaggi in plastica, metalli, vetro, legno, sfalci vegetali, ingombranti, pneumatici, macerie da piccole demolizioni, R.A.E.E., oli vegetali e sintetici esausti, batterie, lampade, elettrodomestici, componenti elettronici) e partecipare a un momento dedicato all’informazione e alla sensibilizzazione sui servizi ambientali attivi, con iniziative pensate per promuovere comportamenti sostenibili.
Per l’occasione, sarà distribuito gratuitamente ai cittadini il compost prodotto dal recupero degli scarti verdi, a testimonianza concreta del valore dell’economia circolare e del riutilizzo delle risorse.