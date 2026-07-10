Cibo sano per stare bene: il mercato contadino fuori dal Civile

Per un venerdì «Campagna amica» si è spostata davanti agli Spedali Civili di Brescia in occasione della campagna di sensibilizzazione promossa da 70 ospedali italiani: l’obiettivo è promuovere una dieta equilibrata e naturale

Francesco Venturini 10 luglio 2026 3 ' di lettura

Il mercato contadino fuori dall'ospedale Civile di Brescia - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Coldiretti Bresciamercato contadinoSpedali Civili Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...