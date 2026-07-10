Cibo sano per stare bene: il mercato contadino fuori dal Civile

«Fa’ che il cibo sia la tua medicina e che la tua medicina sia il tuo cibo». È partendo dalla celebre frase attribuita a Ippocrate che questa mattina, nel piazzale antistante gli Spedali Civili di Brescia, si è svolto il mercato contadino promosso da Coldiretti. Agricoltori, medici, rappresentanti delle istituzioni e del mondo sportivo si sono ritrovati per promuovere una corretta alimentazione e diffondere la cultura del cibo sano.
L’appuntamento rientrava in «Campagna Amica per la Salute», l'iniziativa promossa da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aletheia, che ha coinvolto contemporaneamente 70 ospedali italiani con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull'importanza di una dieta equilibrata e di contrastare il consumo di alimenti ultra processati.
Il mercato
Il mercato ha richiamato numerosi cittadini fin dalle prime ore del mattino. Tra gli stand erano esposti frutta e verdura, pane, formaggio, miele, olio, nocciole e altri prodotti delle aziende agricole del territorio. Un'occasione per promuovere la filiera corta e ricordare che una corretta alimentazione rappresenta uno dei principali strumenti di prevenzione.
«Oggi è una giornata unica – ha spiegato la presidente di Coldiretti Brescia, Laura Facchetti –. Per la prima volta il mondo agricolo e quello sanitario si incontrano per portare avanti un messaggio chiaro: la salute parte da ciò che mettiamo sulle nostre tavole. Molte patologie sono legate anche a un'alimentazione scorretta, vogliamo sensibilizzare i cittadini sul fatto che l'alimentazione è assolutamente determinante». Sulla stessa linea anche il direttore generale degli Spedali Civili, Luigi Cajazzo. «Abbiamo accolto con grande favore questa iniziativa perché il cibo rappresenta uno dei primi strumenti di prevenzione. Mangiare sano significa ridurre il rischio di sviluppare numerose patologie. Questo progetto si inserisce perfettamente nella missione della nostra azienda, chiamata a prevenire prima ancora che curare. La presenza degli agricoltori, che ogni giorno producono alimenti di qualità, testimonia quanto cibo e salute siano strettamente legati».
Mangiar sano
Tra i banchi del mercato anche i cittadini hanno ribadito l'importanza di un'alimentazione consapevole. «Mangiare sano è fondamentale perché il nostro corpo è come una macchina e ha bisogno del carburante giusto. Se continuiamo a introdurre alimenti di scarsa qualità, inevitabilmente il sistema si inceppa. È un principio che vale per tutti, ma soprattutto per i bambini, bisogna educare fin da piccoli a una corretta alimentazione».
Un altro visitatore ha aggiunto: «La salute deve essere il nostro primo pensiero. In un periodo in cui siamo circondati da cibi processati, poter acquistare prodotti direttamente dalle aziende agricole significa fare un favore al proprio organismo».
Un messaggio condiviso anche dai produttori presenti. «Questa iniziativa serve a indirizzare il consumatore verso le aziende agricole che seguono una filiera controllata. È importante conoscere l'origine di ciò che portiamo in tavola e avere la certezza della qualità dei prodotti». E ancora: «Puntiamo sulla qualità prima che sulla quantità. Non utilizziamo prodotti chimici di sintesi né concimi industriali. Le rese possono essere inferiori, ma la nostra filosofia è offrire alimenti genuini e naturali, nel rispetto della terra e di chi li consuma».