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Meloni in tuta da detenuta su un giornale iraniano: «Vendetta per Khamenei»

La foto della presidente del Consiglio insieme a quella di altri leader europei e mondiali, inseriti nella «lista nera» dei presunti responsabili della morte dell’ex ayatollah
Le fotografie pubblicate dal quotidiano iraniano - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Le fotografie pubblicate dal quotidiano iraniano - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Giorgia Meloni in uniforme arancione da carcerata, assieme ad altri leader, additati come responsabili della morte dell'ayatollah Ali Khamenei. È la «lista nera» pubblicata dal quotidiano iraniano Hamshari, di proprietà del comune di Tehran: si vedono la presidente del Consiglio italiana, ma anche il primo ministro britannico uscente Keir Starmer, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz.

Tra le fotografie, anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu con un bersaglio in fronte

La minaccia

Assieme alle foto, il quotidiano riporta anche un messaggio attribuito al figlio di Khamenei, e nuovo ayatollah, Mojtaba: «Questa vendetta è la volontà della nostra nazione e deve essere assolutamente portata a termine», si legge. La lista nera, scrive Hamshari, rappresenta «l'elenco di coloro che dovranno attendere la vendetta della nazione iraniana». 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Giorgia MeloniIranAli Khamenei
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