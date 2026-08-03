Meloni sospende Schengen con la Spagna, è una scelta giusta? Di’ la tua

Pochi giorni nell’exclave spagnola di Ceuta si è verifcata una delle crisi migratorie e umanitarie più gravi degli ultimi anni. Circa 50mila persone sono arrivate dal Marocco, riuscendo a varcare il confine verso la Spagna a nuoto o attraversando a piedi lunghi tratti di costa.
Sono morte più di 80 persone e circa 49mila sono rientrate in territorio marocchino. Su iniziativa di diversi Paesi membri dell'Unione Europea, è stata fissata una riunione d'emergenza dei Ministri dell'Interno dell'Ue per affrontare l'impatto dell'evento sulla rotta mediterranea e sul sistema di protezione dei confini esterni.
La premier Giorgia Meloni ha annunciato la per i collegamenti con la Spagna, con l'entrata in vigore dei controlli a partire dal 1° agosto 2026 per una durata iniziale di 30 giorni. Non si tratta di un'uscita dell'Italia o della Spagna dallo spazio Schengen, ma della reintroduzione provvisoria dei controlli di frontiera interna, una facoltà prevista dal Codice Schengen in situazioni straordinarie di minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza nazionale.
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