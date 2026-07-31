Cos’è un’enclave: il caso di Ceuta e i territori separati dal proprio Stato

La città autonoma spagnola è tornata al centro delle cronache per i drammatici tentativi di attraversamento del confine tra Marocco e Spagna. Perché questa città ha una collocazione così particolare? E qual è invece il concetto di exclave?

31 luglio 2026 5 ' di lettura

I migranti che hanno raggiunto Ceuta a nuoto - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti enclaveexclaveCeuta Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...