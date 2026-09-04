Meloni e la festa del record: 1.413 giorni di governo sul palco di Bari

Ancora qualche ritocco, sia alla scaletta che alla location, e la banchina 10 del porto di Bari sarà pronta ad accogliere nel pomeriggio la cerimonia organizzata da Fratelli d'Italia per celebrare il record di esecutivo più longevo della storia repubblicana: 1.413 giorni. Alla vigilia la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha limato il suo discorso, in cui non mancheranno i temi bandiera di questi quasi quattro anni, dal lavoro al fisco, dalla sicurezza ai migranti: lo pronuncerà al tramonto su un palco di circa 25 metri per 12 metri.
Ovunque svettano le gigantografie della premier con il claim della cerimonia: «il Governo + stabile, l'Italia + forte». Sono attesi 10mila partecipanti (80 i pullman in arrivo da tutta Italia), e davanti a loro la presidente del Consiglio parlerà dando le spalle al nuovo terminal crociere – una struttura futuristica che dovrebbe essere inaugurata entro fine anno – e circondata dalla Darsena di Ponente, uno dei cinque bacini del porto di Bari. Un panorama suggestivo, che i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini potranno guardare solo da remoto, dato che è previsto un loro intervento in videocollegamento.
Poco prima dell'inizio, alla banchina 10 si terrà la riunione dei gruppi di Camera e Senato di FdI e a confermare il fatto che la festa, come si vocifera, più che del governo è di Fratelli d'Italia, sarà la presenza al maxi-evento solo di ministri, viceministri, e sottosegretari di FdI. Ci sarà comunque Maurizio Lupi, leader di Noi moderati, ma – salvo ripensamenti – non ci saranno invece i ministri di Lega e Forza Italia. Il pomeriggio di celebrazioni sarà aperto dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, che poserà una corona d'alloro sulla targa che ricorda Pinuccio Tatarella. Confermata la presenza anche del vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto.
Il messaggio
«Oggi il nostro Governo diventa il più longevo della storia della Repubblica italiana. È un dato che accolgo con gratitudine e con un forte senso di responsabilità. Perché la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una Nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare». Scrive la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. «In questi anni – aggiunge Meloni – abbiamo lavorato per aumentare l'occupazione, ridurre la disoccupazione, sostenere famiglie e imprese, rafforzare la sicurezza, governare i conti pubblici con serietà e restituire all'Italia peso e credibilità sulla scena internazionale. I risultati ci sono, ma sappiamo bene quante cose restino ancora da fare».
Oggi il nostro Governo diventa il più longevo della storia della Repubblica italiana.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 4, 2026
È un dato che accolgo con gratitudine e con un forte senso di responsabilità. Perché la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una Nazione di programmare,… pic.twitter.com/EpdHe35vJa
La protesta
Fuori, e tenuti ben lontani sfileranno in contemporanea – sotto stretta vigilanza della polizia – attivisti, associazioni e movimenti per protestare contro le politiche del governo. Ci saranno, tra gli altri, Cambiare Rotta, Osa, L'ex caserma liberata, Usb Bari, Assemblea Bari Palestina, Rifondazione Comunista, Comitato per la Palestina Brindisi. Il corteo partirà alle 17.30 da Piazza del Ferrarese, a Bari Vecchia e in linea d'aria abbastanza vicina al porto. Sulla definizione del percorso (gli attivisti vorrebbero arrivare all'ingresso dell'area portuale), sono ancora in corso trattative con la questura.