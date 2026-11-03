McDonald's apre a Palazzolo: previste 45 assunzioni

McDonald's apre un nuovo ristorante a Palazzolo sull'Oglio e offre 45 posti di lavoro. La catena di fast food ha avviato le selezioni per individuare il personale da inserire nella nuova struttura, con la possibilità di candidarsi online entro l'11 novembre. L'iniziativa rientra nel McDonald's Job Tour, l'evento itinerante dedicato alla selezione dei dipendenti in occasione delle nuove aperture. La tappa di Palazzolo sull'Oglio è prevista nella prima metà di novembre e permetterà ai candidati selezionati di sostenere colloqui individuali.
Come candidarsi
Gli interessati dovranno presentare la propria candidatura entro mercoledì 11 novembre, attraverso il sito ufficiale di McDonald's, compilando un questionario e allegando il proprio curriculum. I candidati ritenuti idonei saranno invitati a completare un test per individuare i loro punti di forza. Chi supererà questa fase riceverà una convocazione con data e orario per partecipare al Job Tour, durante il quale si svolgeranno i colloqui.
L'azienda ricerca persone con voglia di mettersi in gioco, predisposizione al lavoro di squadra e attitudine al contatto con i clienti. McDonald's sottolinea inoltre le opportunità di formazione e crescita professionale, evidenziando che il 95% dei contratti attualmente in essere è stabile.
Durante l'evento di selezione saranno presenti anche dipendenti dei ristoranti della zona, che potranno raccontare la propria esperienza lavorativa e fornire informazioni ai candidati.
Le 45 assunzioni previste a Palazzolo sull'Oglio rientrano nel piano di espansione nazionale della catena, che per il 2026 punta all'inserimento di 5.000 nuovi lavoratori in tutta Italia.
Per maggiori informazioni è possibile consultare anche la pagina dedicata al McDonald's Job Tour.